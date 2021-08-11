111 فرصة عمل.. خطوات التقديم لوظائف مصلحة الجمارك إلكترونيا

أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، اليوم، توافر نحو 111 وظيفة في مختلف المجالات عبر بوابة الوظائف الحكومية، للعمل في وظائف «مهندس صيان ثالث، مهندس اتصالات وإلكترونيات ثالث، وباحث متابعة ثالث»، على أن يكون آخر موعد للتقدم للوظائف 10 سبتمبر المقبل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وظائف مصلحة الجمارك الشروط المطلوبة للتقديم للوظائف والمستندات التي يجب تقديمها، والرابط الذي يمكن التقديم للوظائف إلكترونيا من خلاله، كما يلي:

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك

- أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون لائقا طبيا.

- ألا يزيد السن للوظائف عن 35 عاما ميلاديا في تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على تخصص كهرباء وميكانيكا بتقدير عام جيد على الأقل.

- وبالنسبة لوظيفة مهندس إلكترونيات ثالث، فيجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص «حاسب آلي، إلكترونيات، وقواعد بيانات وبرمجة» بتقدير عام جيد على الأقل.

- وبالنسبة لوظيفة باحث متابعة ثالث، يجب أن يكون المتقدمين من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل، وأن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة.

المستندات المطلوب للتقديم بوظائف مصلحة الجمارك

- استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزاة المالية والمستوفين للشروط.

- تحميل صورة من بطاقة للرقم القومي على الموقع، على أن تكون البطاقة سارية.

- تحميل صورة من شهادة الميلاد مميكنة للمتقدم على الموقع.

- تحميل صورة من شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليها المتقدم للوظائف.

- تحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع.

- تحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على الموقع، على أن تكون سارية.

- تحميل صورة شخصية حديثة فوتوغرافية للمتقدم على الموقع.

- تحميل صورة موقعة من إقرار بالموافقة على العمل بأي موقع أو إدارة جمركية.

كيفية التقديم لوظائف مصلحة الجمارك إلكترونيا

- يمكن التقديم لوظائف مصلحة الجمارك إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الرابط من هنا.