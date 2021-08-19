فتح الطيران بين مصر والكويت.. تعرف على أهم شروط السفر للمصريين

قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس، الموافقة على استئناف رحلات الطيران التجاري من وإلى عدة دول بينها مصر، ما يعني فتح الطيران بين مصر والكويت، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ القرار عمليًا يوم الأحد المقبل، ما دفع راغبي السفر إلى السؤال عن شروط السفر إلى الكويت بعد هذا القرار، إذ كان في السابق لا يتم السفر إلى الكويت للمصريين إلا عبر دولة ثالثة وهو نفس القرار الذي تتخذه السعودية.

تفاصيل قرار فتح الطيران بين مصر والكويت

وحول تفاصيل فتح الطيران بين مصر والكويت، كشف الدكتور علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج والمقيم في الكويت، عن أن القرار صدر عن اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، أمس، ومن المقرر أن يتم وضع آلية تنسيق لتنفيذ القرار بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني في دولة الكويت، والتي بدورها ستراسل الجهات المعنية في الدول التي أعادوا إليها الرحالات والتي شملت إلى جانب مصر دول باكستان والهند ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش.

اللقاح المعتمد ومسحة pcr على رأس شروط السفر

أما بشأن أهم ضوابط السفر إلى الكويت بعد فتح الطيران بين مصر والكويت، أكد أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، في تصريح لـ«الوطن»، أنها تعد نفس الشروط التي وضعت من قبل مجلس الوزراء الكويتي، والتي تتمثل فى أن المغادر لا بد أن يكون حصل على جرعتي لقاح كورونا، وأجرى مسحة بي سي آر «pcr»، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

ويشترط أن يكون المسافر أجرى مسحة بي سي آر pcr قبل 72 ساعة من ركوبه الرحلة المتجهة إلى الكويت، كما أنه سيخضع لعزل منزلي لمدة 7 أيام بعد وصوله، إلا أن هناك حالة واحدة لكسر هذه المدة من خلال إرسال مسحة بي سي آر pcr على تطبيق مناعة الإلكتروني.

وأضاف سليم: أنه يشترط أيضًا بالنسبة للعودة أن يكون المسافر أجرى مسحة بي سي آر «pcr»، تدل على خلوه من فيروس كورونا، وأن يكون المسافر كذلك حاصلًا على جرعتي لقاح كوورنا بواحد من اللقاحات المعتمدة في دولية الكويت.

اللقاحات المعتمدة كأحد شروط سفر المصريين بعد فتح الطيران بين مصر والكويت

أما عن اللقاحات المعتمدة في الكويت أوضح الدكتور علاء سليم أن الكويت تعتمد 4 لقاحات، إلا أنه ليس من بينهم لقاح سينوفارم الصيني الذي سبق واعتمدته مصر ضمن اللقاحات التي يجري التطعيم بها، مضيفا أن اللقاحات المعتمدة في الكويت أبرزها لقاحات أسترازينيكا وفايزر وجونسون وموديرنا، وفي حالة لقاح جونسون آند جونسون يتم الاكتفاء بجرعة واحدة.

فتح الطيران بين مصر والكويت واللقاحات غير المعتمدة

أما بشأن اللقاحات غير المعتمدة في الكويت وشروط السفر فإن اللقاحات هى: سينوفارم وسبوتنيك وسينوفاك، حيث يمكنهم الدخول إلى الكويت، لكن بشرط واحد هو الحصول على جرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة.

إثبات التحصين ضرورة ضمن شروط السفر إلى الكويت للمصريين بعد فتح الطيران بين مصر والكويت

وعلى المسافر ضمن شروط السفر إلى الكويت أن يتم إثبات التحصين من فيروس كورونا بمجرد وصوله إلى الكويت عن طريق تطبيق مناعة وتطبيق هويتي.

أما عن إثبات التحصين خارج الكويت أو الحصول على لقاح كورونا من خارج الكويت، فيتم ذلك عن طريق إظهار شهادة التطعيم أو شهادة الحصول على لقاح كورونا.

ويجب أن تتضمن شهادة الحصول على لقاح كورونا من خارج الكويت: اسم مطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز كيو آر (QR) فايل للتأكد إلكترونيًا.

وفي حالة عدم توافر رمز كيو آر (QR)، يتم تحمل شهادة التطعيم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.

التسجيل في تطبيق «شلونك» ضمن شروط السفر إلى الكويت

تشترط الكويت على المسافرين التوقيع على تعهد بمجرد الوصول إلى الكويت، بأن يسجل المسافر في تطبيق «شلونك» برقم هاتف كويتي.

دفع قيمة فحصي «pcr» قبل القدوم إلى الكويت

ومن شروط السفر إلى الكويت دفع قيمة فحصي بي سي آر مسبقًا عبر تطبيق «كويت مسافر» وهو تطبيق لتسهيل إجراءات السفر، إلا أن هذا لا يشترط للمسافرين إلى الكويت المحصنين وإنما يطبق على غير المحصنين من الزائرين والمقيمين.