الطيران الكويتي: 1225 عالقا مصريا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 7 رحالات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الجمعة، مغادرة 1225 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، الإسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضح "الطيران المدني" الكويتي، في بيان، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 790 راكبا إلى القاهرة، رحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضاف أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة العربية - مصر، شركة فلاي ايجيبت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة طيران المصرية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر، وشركة إير كايرو وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الخميس، مغادرة 1710 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 10 رحلات جوية.