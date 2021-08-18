الكويت تسمح بعودة الطيران التجاري مع مصر

وافق مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه مساء الأربعاء، على إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من مصر، الهند، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا»، بحسب جريدة «الرأي» الكويتية. ورجحت مصادر مطلعة أن يجري فتح الطيران المباشر إلى هذه الدول الأحد المقبل.

وأكد مركز التواصل الحكومي الكويتي، في تغريدة عبر تويتر: «إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند، مصر، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، نيبال)، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا».

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أكد ما نشرته «الرأي» الكويتية حول اجتماع مجلس الوزراء، إذ بين أن المجلس يعقد اجتماعا استثنائيا لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية، بالاضافة إلى مناقشة تقارير الجهات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.