أفضل دعاء للميت يوم الجمعة: «اللهم أفسح له في قبره مد بصره»

يبحث العديد من المواطنين على نصوص أدعية للمتوفى، وتتنوع كلمات البحث ما بين «أجمل دعاء للميت»، و«أفضل دعاء للمتوفى»، و«أدعية للمتوفى»، إلا أن دعاء للميت يوم الجمعة، هو الأكثر تصدرا على محركات البحث على شبكة الإنترنت.

الدعاء للميت يوم الجمعة

وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الدعاء للميت يكون سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسع، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن التضييق في دعاء بعينه من البدع المذمومة.

وقالت دار الإفتاء: «من البدعة تضييق ما وسَّع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا شَرَع اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرَ مِن وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل».

والسر وراء البحث عن دعاء للميت يوم الجمعة، أن فيه يوم ساعة إجابة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

دعاء للميت يوم الجمعة

ومن أدعية يوم الجمعة للميت: «اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم».

«اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا».