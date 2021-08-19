 16 مركزا للشباب في المناطق الأكثر احتياجا بالإسكندرية

في إطار دعم الدولة للمؤسسات الرياضية والاجتماعية التي تعتبر متنفسا للشباب والنشء لتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي ومثمر يعود بالنفع على الجميع، تم البدء في إنشاء وإشهار 16 مركزا جديدا للشباب بأحياء المحافظة.

إنشاء مراكز الشباب الجديدة في المناطق الأشد احتياجا

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان صحفي، اليوم، على مراعاة إنشاء مراكز الشباب الجديدة في المناطق الأشد احتياجا، تلبية لمطالب الأهالي في تلك المناطق، مشيرا إلى دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وتضافر جهود جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، لتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لقطاع الشباب والرياضة.

ولفت إلى اهتمام المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بإنشاء العديد من مراكز الشباب الجديدة، وإحلال وتجديد المراكز القديمة، وإنشاء ملاعب وصالات ألعاب رياضية، تخدم أبناء المحافظة، وتسهم في تنمية القدرات الرياضية والثقافية للشباب والنشء على مستوى جميع الأحياء، لإخراج طاقاتهم بشكل ايجابي يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية: مراعاة إنشاء مراكز الشباب الجديدة في المناطق الأشد احتياجا

وأوضحت مدير مديرية الشباب والرياضة، في بيان لها، أن هناك 12 مركزا جديدا للشباب لخدمة منطقة العامرية وهي «مركز شباب بقرية البصرة، و مركز شباب بقرية الوفاء، ومركز شباب بقرية بغداد، ومركز شباب بقرية سيدنا اسحاق، ومركز شباب بمنطقة الرابعة، ومركز شباب بقرية سيدنا هارون بقرية 7، ومركز شباب بقرية سند، ومركز شباب بقرية المسيري، و مركز شباب بقرية اليمن، ومركز شباب بقرية مصطفى كامل ، مركز شباب بورسعيد، ومركز شباب الحرية بمريوط».

وأضافت أن هناك 3 مراكز شباب تخدم حي منتزه أول وهي «مركز شباب مساكن العبور، ومركز شباب تقسيم الفضالي، و مركز شباب خورشيد»، بالإضافة إلى مركز شباب آخر في العجمي بمنطقة وادى القمر.