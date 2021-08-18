35 ألف جنيه غرامات على 3 شواطئ مخالفة بالعجمي في الإسكندرية 

وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، غرامات بقيمة 35 ألف جنيه على 3 شواطئ مخالفة بالعجمي، وذلك بعد رصد عدة مخالفات بها، وتكرار شكوى رواد تلك الشواطئ من فرض إكراميات عليهم، وسوء وضع النظافة بدورات المياه، وانخفاض مستوى النظافة.

تفاصيل غرامات شواطئ العجمي

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن مراقبي الشواطئ يعملون على قدم وساق لرصد أي مخالفات تحدث على الشواطئ بجميع أحياء المحافظة، لافتًا إلى تلقي شكاوى بوجود مخالفات على 3 شواطئ مخالفة من شواطئ حي العجمي والتي تعمل بنظام «الخدمة لمن يطلبها».

وأشار إلى فرض غرامة تقدر بـ5 آلاف جنيه على الشاطئ الأول لفرضه إكراميات على رواد الشاطئ، وغرامة أخرى على الشاطئ الثاني تقدر بـ10 آلاف جنيه بسبب سوء حالة النظافة بدورات المياه وفرض إكراميات على رواده، أما الشاطئ الثالث ففُرض عليه غرامة 20 ألف جنيه على مستأجريه، بسبب زيادة أسعار تذاكر الدخول وفرض إكراميات علي الرواد وسوء حالة نظافة الشاطئ.

ولفت «رشاد» إلى أن للمستأجر ثلاث غرامات خلال الموسم، وبعدها يجوز فسخ التعاقد معه ومصادرة التأمين وحرمانه من دخول أي مزايدات تتبع المحافظة، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على استعداد تام لتلقي شكاوى رواد الشواطئ واستفساراتهم.

تكثيف الحملات على شواطئ الإسكندرية

من جهته، شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية، وعددها 66 شاطئًا من أبوقير شرقًا حتى سيدي كرير غربًا، للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال المصطافين ورواد الشواطئ.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع أي شخص يحاول استغلال المواطنين، أو من يعمل على إظهار عروس البحر المتوسط بالمظهر الذي لا يليق بها أمام أهلها وزوارها، موجهًا الإدارة المركزية باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين من مستأجري الشواطئ .