قبل بدء تنسيق الثانوية العامة.. تعرف على كليات جامعة الإسكندرية

تعد جامعة الإسكندرية واحدة من الجامعات العريقة التي خرّجت الكثير من العلماء والأدباء والباحثين، من بينهم العالم الراحل، «أحمد زويل»، حيث استطاعت الجامعة على مدار السنوات حفر اسمها بين الجامعات العالمية والعربية والمصرية، وتحقيق قفزة نوعية شاملة في مجالات مختلفة من المعرفة في إطار من القيم الإنسانية النبيلة التى مكنتها من تبوء مكانتها الرائدة سواء على المستوى المحلي والعربي والأفريقي.

كليات جامعة الإسكندرية تعرف عليها

يرأس جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه، وهي مؤسسة تعليمية بحثية متقدمة ومتكاملة تسعى لتقديم ونشر المعرفة، والتأكيد الدائم على أهمية بناء الانسان العصري، وتجديد ثقافة المجتمع ليحتل مكانته الرائدة فى كل القطاعات، وتنقسم كليات جامعة الإسكندرية إلى 4 أقسام وهي: «كليات علمية، كليات طبية، الكليات التربوية، كليات العلوم الإنسانية»، وكل قسم يضم عددًا من الكليات.

الكليات العلمية في جامعة الإسكندرية

وتضم الكليات العلمية في جامعة الإسكندرية: كلية العلوم، التى يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1942، ويعد الراحل الدكتور العالم الجليل أحمد زويل واحدًا من خريجي الكلية، وتضم العديد من الأقسام العلمية.

كما تضم الكليات العلمية كلية الزراعة، التى تم إنشاؤها عام 1942، وتتميز الكلية بوجود عدد من البرامج التعليمية الدراسية المتميزة لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، حيث توجد برامج ليس لها نظير فى كليات الزراعة المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وإلى جانب كلية الزراعة، توجد كلية الهندسة، التي تم إنشاؤها عام 1942، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات وهى من الكليات الحديثة وتم إنشاؤها عام 2019، ومعهد الدراسات العليا والبحوث الذي تم إنشاؤه عام 1972.

الكليات الطبية بجامعة الإسكندرية

كلية الطب جرى إنشاؤها عام 1942، بقرار من الملك فاروق الأول، وكلية الصيدلة أنشئت عام 1947، وتتكون الكلية من أقسام «كيمياء تحليلية - قسم كيمياء - قسم صناعة أدوية - قسم ميكروبيولوجى - قسم علم الأدوية»، فضلًا عن كلية طب الأسنان، وكلية التمريض التي أنشئت عام 1954، وكلية الطب البيطري 1975، ومعهد البحوث الطبية الذي تم إنشاؤه 1975، والمعهد العالى للصحة العامة.

الكليات التربوية بجامعة الإسكندرية

تضم الكليات التربوية: كلية التربية، كلية التربية النوعية، كلية التربية للطفولة المبكرة، كلية التربية الرياضية بنين، كلية التربية الرياضية للبنات عام.

كليات العلوم الإنسانية بجامعة الإسكندرية

وتضم كليات العلوم الإنسانية: كلية التجارة، كلية الحقوق، كلية الآداب، كلية الفنون الجميلة، كلية السياحة والفنادق، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.