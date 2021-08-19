تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2021 على النايل سات

يبحث الكثير من محبي قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، التي أطلقت في عام 2009؛ لعرض برامج وثائقية عن الحياة البرية والعلوم والهندسة والسفر والثقافة، بالإضافة إلى البرامج التاريخية والتحقيقات العلمية، لتصبح في عام 2021 من أكثر القنوات التي يبحث عنها المشاهدين، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 على النايل سات على النحو التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 على النايل سات

ويمكن للمشاهدين الباحثين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 على النايل سات، تنزيل التردد الخاص بالقناة التي يتم بثها إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نايل سات وعرب سات، عن طريق ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

نايل سات HD

التردد: 11411 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 30000.

التصويب: 3/4 أو Auto.

نايل سات

SDالتردد: 11526 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 5/6 أو Auto.

عرب سات بدر 6

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

البرامج المعروضة على ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

برنامج المملكة المتوحشة

يُعرض برنامج المملكة المتوحشة يوم الأحد، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، و9 مساءً بتوقيت الإمارات.

برنامج غوردن رامزي أسرار الطعام

يُعرض برنامج غوردن رامزي أسرار الطعام يوم الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، و11 مساءً بتوقيت الإمارات.