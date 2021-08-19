«الزراعة» تفتح سجلا للموردين لبيع السلع في منافذها

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، عن إعلان الادارة العامة للزراعات المحمية، فتح قيد سجل الموردين للسلع الغذائية للبيع بمنافذ الإدارة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بجانب السلع التي تنتجها وزارة الزراعة وتعرض للبيع.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهم شروط قبول عرض السلع بداخل منافذ الوزارة، أن تكون تلك السلع مطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الزراعة، وتكون ذات جوده عالية، وفي متناول المستهلك المصري، وذات تنافسية عالية.

خطة لتطوير منافذ الزراعة لتوفير 250 سلعة زراعية

وأضاف أن الهدف من فتح قيد سجل الموردين، تنويع السلع المعروضة بالمنافذ والتوسع في عرضها، خاصة بعد النجاح الذي حققته الإدارة في الحصول على ثقة المستهلك، خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الإدارة توفر 250 سلعة غذائية من جميع أنواع اللحوم المصنعة والطازجة والمجمدة، وكذلك الدواجن والبيض والأسماك والزيوت والمسلي، وعسل النحل والزيوت بأنواعها وغيرها من السلع.

أما السلع المطلوب قيدها في المواد الجافة واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة وجميع انوا الأجبان والالبان ومشتقاتها، وجميع أنواع العسل، والزيوت والسمن والمخللات والعصائر والبقالة.

31 منفذا ثابتا ومتحركا تابع لوزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات

وتابع أن الإدارة تمتلك 31 منفذا ثابتا ومتحركا في الوقت الحالي، وتسعى الإدارة الى زيادتها في المحافظات، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، بالمساهمة في رفع العبء عن كاهل المستهلك، لافتا إلى أن السلع المعروضة تقل عن مثيلاتها بنسبة 30%.

طرق المشاركة في التقدم للقيد بسجل الموردين لبيع السلع بمنافذ وزارة الزراعة

وشدد المصدر، أن على من يرغب في التقدم للقيد بسجل الموردين، شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك، بعد تقديم طلب باسم المشرف العام على الزراعة المحمية، وسعر كراسة الشروط 250 جنيها، وتباع في 6 شارع ميشيل باخوم خلف نادي الصيد بالدقي.