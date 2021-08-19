الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية يكشف فرص الاستثمار الواعدة بالساحل

قال المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن فرص الاستثمار العقاري والسياحي بالساحل الشمالي والعلمين كبيرة جدا وهناك طلب كبير عليها حاليا.

وأكد عبد اللاه في تصريحات، اليوم، أن توجه الدولة حاليا إلى العلمين وإنشاء مدينة العلمين الجديدة وما تحتويه من مشروعات سياحية وعقارية ممتازة وامتداد هذه المنطقة بطول الساحل مع وجود مطار العلمين ومطار برج العرب وتوسعة وتطوير مطار مرسى مطروح جعل أنظار العالم تتجه إلى هذه المنطقة بشكل كبير سواء على مستوى الرغبة في السياحة أو الاستثمار بالمنطقة من قبل كبريات الشركات الأجنبية.

وتوقع مضاعفة العائد الاستثماري للوحدات العقارية والشاليهات والفيلات بهذه المنطقة في ظل الطلب على شراء وحدات هناك سواء من مصريين أو أجانب مع إمكانية تحويل هذه الوحدات إلى شقق وغرف فندقية وتأجيرها للراغبين في قضاء المصيف والاستمتاع بجمال الساحل الشمالى.

وتابع: «أن الدولة تعد خطة حاليا لتحتوى منطقة الساحل الشمالي والعلمين على أكبر إشغالات طوال العام وليس موسم الصيف فقط من خلال إنشاء الجامعات والمعاهد وكذلك إنشاء مجمعات تجارية واستثمارية كبيرة.

ودعا عبد اللاه إلى عقد مؤتمر عقاري يضم كبار المطورين العقاريين والسياحيين للتسويق للاستثمار في الساحل الشمالي ووضع خريطة استثمارية واضحة يتم شرحها في المؤتمر، مع تقديم كل التسهيلات لإنشاء الكومباوندات والمنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية.

واستطرد: أن الساحل الشمالي أصبح وجهة أساسية للسياحة الخارجية والداخلية وفي ظل نقل تبعيته لهيئة التنمية السياحية لوزارة الاسكان فلابد من التوسع في طرح أراضي للمنتجعات السياحية والفنادق أيضا أمام المستثمرين والترويج للاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذه المنطقة، وتعظيم الاستثمارات العقارية والسياحية في المنطقة لإنشاء كومبوندات وفنادق ذات «نجوم مختلفة»، تلبي رغبات جميع الفئات.