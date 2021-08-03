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مطور عقاري: العلمين الجديدة مدينة عالمية على ساحل البحر المتوسط

كتب:

أيمن حمزة
05:13 م | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
مطور عقاري: العلمين الجديدة إضافة للقطاع العقاري المصري ووجهة عالمية

مطور عقاري: العلمين الجديدة إضافة للقطاع العقاري المصري ووجهة عالمية

قال المهندس إبراهيم عبد الرازق، مطور واستشارى عقاري، إن إنشاء مدينة العلمين الجديدة، إضافة قوية للقطاع العقاري المصري، نظرًا لما تتميز به مقومات طبيعية فريدة، أبرزها موقع جغرافي ومناخ متميز طوال العالم، وشواطئ ساحرة، لا مثيل لها على البحر المتوسط، ودعم هذه المزايا التنافسية مخطط مثالي للمدينة الجديدة واهتمام من القيادة السياسية بتنفيذ المشروع، وفقًا لأعلى مستويات الجودة وأحدث تكنولوجيا، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن المخطط يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لطرح فرص إستثمارية وجذب السكان وفي الوقت نفسه تحقيق تنمية مستدامة.

مدينة عالمية على ساحل البحر المتوسط

وعدد عبد الرازق، خلال بيان صحفي، مزايا مدينة العلمين الجديدة، للقطاع العقاري بشكل خاص، والاقتصاد المصري بشكل عام، منها إنشاء مدينة عالمية على ساحل البحر المتوسط، تساهم في الترويج السياحي لمصر، وجذب كبرى الشركات العالمية بمشروع أبراج «داون تاون» بمدينة العلمين، الذي سيكون بمثابة منطقة للتنمية تضاهي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية لجذب شرائح مختلفة من السكان، علاوة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية والأبراج السكنية.

إنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة مستقبلًا

وأشار عبد الرازق، إلى أهمية ما تم تنفيذه من شبكة الطرق حول مدينة العلمين الجديدة، للربط ما بين مشروعات المدينة، وكذلك ربطها مع سائر محافظات الجمهورية، بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، ومحور التعمير، والطريق الدولي الساحلي، وطريق وادي النطرون- العلمين، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة مستقبلًا.

وأضاف، أن العلمين الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونأمل أن يشهد الساحل الشمالي الغربي ميلاد جيل جديد من المدن الجديدة. 

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