تطورات مشروعات مدينة العلمين الجديدة.. الانتهاء من أول شاطىء عام

تعد أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وإحدى مدن الجيل الرابع، هى مدينة العلمين الجديدة، التى تتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، ومن المخطط تنفيذ عدد من الوحدات السكنية، وسلسلة من الفنادق، لتطوير المدينة، وجعلها أكثر جذبا للسكان.

وتبلغ مساحة المدينة نحو 48 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كيلومتر جنوب الشريط الساحلي، كما أنه من مخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلومتر من الطريق الدولي «الإسكندرية – مطروح».

ويعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر، عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة، حيث تم الإنتهاء من تدشين أول شاطئ عام يقام بالساحل الشمالي، منذ إنشاء القرى السياحية، على مساحة 1000 متر، شرق المدينة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الشاطئ العام بمدينة العلمين الجديدة، أمام المواطنين خلال 10 أيام، حيث تم الانتهاء بالفعل من تشغيل أول مطعم داخل الشاطئ الجديد، كما أنه من المقرر أن يتم تشغيل المطعم اللبناني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضم المدينة قطاع سكني يحتوي على نحو 10 آلاف وحدة سكنية، أما القطاع الساحلي يتكون من: حى الفنادق – مركز المدينة – الحى السكنى المميز – مركز المؤتمرات – حى حدائق العلمين – مرسى الفنارة – المنطقة الترفيهية – منتجع خاص – مركز ثقافى – إسكان سياحى – حي مساكن البحيرة – أرض المعارض.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة، منطقة أثرية مكونة من: متحف مفتوح – منتزه دولى – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء. قطاع حضري مكون من: جامعة – مركز خدمات إقليمية، ومركز سياحي عالمي وصلت نسبة البناء فيه إلى 20%، مع منصات منفصلة تطل على البحر.