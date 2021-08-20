درجات الحرارة اليوم الجمعة 20-8-2021 في مصر.. رطوبة وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري، إذ توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق ما أعلنت هئة الارصاد الجوية في بيان صادر لها.

درجات الحرارة اليوم في مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصرالقاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 26

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29

حالة الطقس اليوم

وأضات الهيئة العامة للأصاد الجوية، أن توقعات خبراء الطقس جاءت توقعاتهم بأن يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء نهارا، كما أنه من المتوقع أن تتكاثف الشبورة المائية الخفيفة في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما يتوقع الخبراء أيضا أن تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يجعل الشعور بارتفاع درجات الحرارة يقل بشكل كبير.