حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20-8-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يقول الخبراء إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فمعتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 26

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29