أخبار الطقس اليوم.. شبورة ورياح وارتفاع في نسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن أخبار الطقس اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود اليوم طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم

وتواصل الرطوبة ارتفاعها مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات، كما تتكون كثافة في الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى حالة نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 31 24

سيوة 35 22

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

نويبع 36 28

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.