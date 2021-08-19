مصاريف جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2021.. 96 ألف جنيه مصري

جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جزء من مدينة زويل العالمية للعلوم والتكنولوجيا، وجرى تحديد مصاريف جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2021، بمقدار 96 ألف جنيه مصري بجميع التخصصات داخل الجامعة، غير شاملة السكن والانتقالات، وجرى تنفيذ خطة شاملة للإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على عملية تنسيق الجامعات 2021، داخل الجامعة من أى مكروه.

مصاريف جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2021.. لا تشمل السكن والانتقالات

وسحب الجامعة، فـ مصاريف جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2021، لا تشمل السكن والانتقالات، حيث جاء تنسيق الجامعات 2021 لجامعة زويل 75% كحد أدنى للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM، على أن يستمر العمل بالحد الأدنى ذاته 85% لباقي الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية، كما حددت الجامعة الحد الأدنى للقبول بها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا، خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.

مصاريف جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2021.. لا زيادات على المصروفات المكررة

وأشارت إلى أنّ مصاريف جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2021، لا يوجد بها أي زيادات على المصروفات المكررة، موضحة أنّها تعمل على تقديم المشاريع الصناعية، علاوةً على ذلك فالهدف الأساسي من إنشاء الجامعة هو الاستثمار في الأجيال المقبلة لتوفير بيئة علمية متطورة، كما أنّ الجامعة تقدم عددا كبيرا من المنح الدراسية سنويا لطلاب الثانوية العامة، حيث بلغ عدد الطلاب العام الماضي 450 طالبا من متفوقي الثانوية العامة.

وتتميز الدراسة بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتخصصاتها الحديثة، التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وتتضمن الدراسة مسار هندسي يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في التخصصات التالية:

1- هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة.

2- هندسة النانو تكنولوجي.

3- هندسة الطيران.

4- هندسة البيئة.

5- هندسة الفضاء والمعلومات.

كما تمنح جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا درجة البكالوريوس علوم في التخصصات التالية:

1- العلوم الطبية الحيوية.

2- فيزياء الأرض والكون.

3- علوم المواد.

4- علوم النانو.