مؤشرات تنسيق الجامعات 2021 بالمرحلة الأولى

أعلنت الجامعات الحكومية، الانتهاء من تجهيزاتها بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2021 ، لمختلف الكليات، والمقرر أن ينطلق بدءاً من السبت المقبل لتنسيق المرحلة الأولى ولمدة 5 أيام، وشدد رؤساء الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن ناحية أخرى يبحث المئات من الطلاب و أولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021 للجامعات للمرحلة الأولى وباقي المراحل الخاصة بالتنسيق، خاصة بعدما أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسب مؤشرات النجاح للشعب العلمية والأدبية بالثانوية العامة 2021.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021 للجامعات: 92% للطب كحد أدنى و91% للأسنان

وعن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021 للجامعات، فبالنظر إلى الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الأولى 2021، وهو 362.5 درجة، بنسبة 88.41%، فإن إجمالي عدد الطلاب الذين تستهدفهم تلك المرحلة 22 ألفًا و954 طالبًا، وهذا العدد مقارب للعدد المخصص لكليات القطاع الطبي العام الماضي، وبربط تلك الأعداد، مع أعداد الطلاب المقبولين في كليات القطاع الطبي العام الماضي، فمن المتوقع أن يتراوح تنسيق الطب البشري بين الـ93% و92%، وطب الأسنان، إلى 91%، خاصة أنَّ كليات طب الأسنان تستوعب نحو 2000 طالب، و8 آلاف بكليات الصيدلة، والعلاج الطبيعي 2000 طالب، و4 آلاف بكليات الطب البيطري.

وفقًا للنتائج توضح المؤشرات إلى جود عدد من الفرص لعدد من الطلاب الحاصلين على أقل من 90% في كليات العلاج الطبيعي والصيدلة، مع توقعات بنزول عدد من كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية.

وفي الشعبة الهندسية، فإن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 328 درجة بنسبة 80.00%، بإجمالي عدد طلاب 16 ألفًا و293 طالبًا، وهو مقارب للعدد المخصص لكليات الهندسة التي قبلت نفس العدد تقريبًا العام الماضي، وتشير التوقعات إلى أنَّ تتبقى أماكن في كليات الهندسة، إلى المرحلة الثانية ليصل الحد الأدنى للالتحاق بها إلى أقل من 80%، في ظل افتتاح عدد من الكليات الجديدة في الجامعات الأهلية والخاصة، فضلًا عن التخصصات الهندسية والجديدة التي تمّ استحداثها، ومن المتوقع أن تستهدف شريحة كبيرة من الطلاب.

أما الشعبة الأدبي، بلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى، 269.5 درجة بنسبة 65.73%، وبإجمالي عدد طلاب 79 ألفًا و33 طالبًا، وتشير التوقعات إلى انخفاض كبير في الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام والآثار والألسن.