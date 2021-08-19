مصاريف الجامعة الصينية 2021.. تضم 4 كليات

يبحث كثير من الطلاب، وأولياء الأمور، عن مصاريف الجامعة الصينية 2021 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث أعلنت الجامعة عن المصروفات، في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنها تضم 4 كليات وتتمثل في كلية الهندسة والصيدلة وكلية العلاج الطبيعي وكلية الاقتصاد والتجارة الدولية.

تعرف على مصاريف الجامعة الصينية 2021:

- مصاريف كلية العلاج والطبيعي: 78 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة 98 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة 56 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44 ألف جنيه.

وتم الإعلان عن مصاريف الجامعة الصينية 2021، حتى يتسنى لجميع طلاب الثانوية العامة التعرف عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد، خاصة الراغبين في الالتحاق بالجامعة.

وتعتبر الجامعة الصينية 2021 مشروعا متكاملا، يتواكب مع عصر المعرفة وتقدم خدمات تعليمية عالية الجودة في المجالات العلمية البحثية والتطوير التجريبي، وتهتم بصقل مهارات الخريج بالمهارات والخلفية المهنية التي تتكيف مع أسواق العمل الحديثة في عصر المعرفة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الجامعة المصرية الصينية:

- تعتبر الجامعة المصرية الصينية جامعة منتجة.

- تهتم بدعم الأنشطة والإنتاج وريادة الأعمال.

- تسهم في تعزيز قدرتها كمؤسسة تعليم عالي قائمة على التكنولوجيا من ناحية.

- تهتم بالتنسيق الكامل مع مختلف الجامعات المصرية في مختلف المجالات.

- تشمل الجامعة مراكز التطوير الصناعي وخطوط الإنتاج التوضيحية.

- تهتم بعمل ورش لتدريب الطلاب، ومراكز التسويق والتوزيع.

- يعتبر الهدف الأساسي من مركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة في الآتي:

*يهدف مكتب «التايكو» إلى دعم الابتكار ودفع قاطرة التنمية التكنولوجية في المجتمع لتفعيل دور البحث العلمي.

*نقل وتسويق التكنولوجيا.

*متابعة المشروعات البحثية.

*التعريف بفرص التمويل والتعاون الدولي.

*نشر ثقافة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

*تفعيل دور البحث الإبتكاري وربطه بالصناعة.

وفي سياق متصل، شدد المجلس الأعلى للجامعات على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التعامل فقط مع الجامعات المعترف بها رسيماً مثل الجامعة المصرية الصينية والجامعات الأهلية.