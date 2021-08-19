ما هى الجامعات الروسية المعترف بها فى مصر من المجلس الأعلى للجامعات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الجامعات الروسية المعترف بها في مصر من المجلس الأعلى للجامعات، وبخاصة بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، التي عقدت لأول مرة وفق نظام أسئلة جديدة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم بعيدة عن الحفظ والتلقين، فيما شددت وزارة التعليم العالي على جميع الطلاب بضرورة التعامل فقط مع الجامعات الرسمية والمتعرف بها فقط.

تعرف على الجامعات الروسية المعترف بها في مصر

الجامعات الروسية المعترف بها في مصر من المجلس الأعلى للجامعات، تتمثل في الجامعة المصرية الروسية وهي الجامعة الوحيدة الموجودة في مصر وتخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، وتحتوى على 4 كليات، وتتمثل في كليات طب الفم والأسنان والهندسة والصيدلة والإدراة والتكنولوجيا المهنية.

وتهتم الجامعة الروسية المعترف بها في مصر من المجلس الأعلى للجامعات، بتقديم برامج تعليمية متميزة لطلابها، في إطار استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية للعام الجامعى الجديد 2021/2022، وهي عضو عامل فى اتحاد الجامعات العربية، وحرصت على توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجامعات العالمية.

تمنح شهادة مزدوجة

الجامعة الروسية المعترف بها في مصر من المجلس الأعلى للجامعات تتيح حصول الطالب عند التخرج على شهادة مزدوجة بالاتفاق مع جامعة ايجيفسك الفنية الحكومية، وهو ما يساعد الخريج على المنافسة فى مجالات العمل المختلفة محلياً ودولياً، كما تتيح العمل بالدول العربية التى تشترط ذلك.

وقال الدكتور شريف فخرى عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، إن الجامعة تمتلك العديد من المنشآت الخدمية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية والتي تتمثل في الآتي:

- مسرح وقاعة مؤتمرات.

- عيادات طبية.

- ملاعب رياضية.

- مقر لاتحاد الطلاب.

- فود كورت.

- مسطحات خضراء.

- مدينة جامعية للمغتربين للسكن والإقامة.

- خطوط نقل للطلاب تغطى القاهرة الكبرى ومحافظات شرق الدلتا.

- بنوك إلكترونية.

- مركز الطباعة والأدوات المكتبية.

- رعاية طبية.

- مكتبة عامة.

وأضاف عبدالنبى في بيان، أن الكليات التي يجرى تأسيسها حاليا تتمثل في كلية الألسن واللغات التقنية وكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية.