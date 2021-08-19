سميرة عبد العزيز تحكي عن 35 سنة زواجًا مع محفوظ عبد الرحمن ورفضهما الإنجاب

نحو 35 عامًا، عاش خلالها الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن وزوجته الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، حياة مليئة بتفاصيل كثيرة، تجمع بين الفن والأدب والحب واحترام كل منهما الآخر، ومواجهة التحديات التي تواجه أي حياة زوجية هادئة، والجنوح بها نحو العاصفة التي تهدم كيان أي أسرة.

سميرة عبد العزيز عن سر استمرار زواجها من محفوظ عبدالرحمن: التوافق في كل شيء

وكشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الوطن» سر نجاح زيجتها من الكاتب محفوظ عبدالرحمن، التي استمرت حتى رحيله، بقولها: التوافق في كثير من الأمور، منها حب القراءة والفن الجيد، هدوء الطباع، وهو شخص كريم جدًا.

سميرة عبدالعزيز عن محفوظ عبد الرحمن: وقع في غرامي على طول

وفي سؤال حول من وقع في غرام الآخر أولًا؟، أجابت سميرة عبدالعزيز ضاحكة: هو اللي وقع الأول، أنا في البداية أعُجبت بكلامه، أنا كنت عضو في المكتب الفني بالمسرح القومي، وأرسلوا لي رواية مسرحية كويتية، يريدون عرضها على المسرح القومي، اتفرجت وعجبتني جدًا، وافتكرت إن مؤلفها كويتي، لكن قالوا لي ده مصري، ودورت عليه عشان أبارك له، بعدها عُرض عليّ مسلسل اسمه عنترة، لقيت إن مؤلفه محفوظ عبدالرحمن لكن لم ألتقيه لسفره وقتها.

وتابعت: «بعد ذلك عُرض علي مسلسل محمد الفاتح، وجدت إن مساحة دوري صغيرة، ذهبت للاعتذار، لقيته هو المؤلف رحت كلمته، وقلت له حضرتك محفوظ عبدالرحمن، واتكلمت معاه عن مسرحية حفل على الخازوق التي رأيتها وسبب عدم عرضها على المسرح القومي أولًا وتحدث معي بهدوء ورقة، رحت طلبت منه إنه يزود مساحة دوري في المسلسل، لكنه رفض وقالي عجبك اشتغلي، مش عاجبك أنا قابل اعتذارك».

واستكملت قائلة: «قلت لو اعتذرت مش هيجبوني تاني، قلتله طيب أنا هعمل الدور ده، بس على وعد إن المسلسل المقبل يكون فيه دور حلو، قالي أوعدك، وحصل المسلسل اللي بعده اتجوزنا».

وعن قرار عدم تفكيرهما في الإنجاب، قالت سميرة عبدالعزيز، إنها لديها ابنة من تجربة سابقة في الزواج، وكذلك محفوظ عبدالرحمن لديه ولد وبنت من زواج آخر، وبالتالي عندما تزوجنا الأطفال الثلاثة كانوا معنا ومن ثم لم نفكر في الإنجاب في ظل وجود ثلاثة أبناء بصحبتنا.

سميرة عبدالعزيز عن محفوظ عبدالرحمن: كنت أتمنى يعيش أكتر ويشوف نجاح أولاده وأحفاده

وتابعت: «قولنا بس ربنا يقدرنا نربيهم كويس، وبالفعل حصل، بنته أستاذة في جامعة ببريطانيا، وباسم مخرج كبير، وبنتي مديرة مدرسة ألماني، ربينا أولادنا واستمتعنا بحياتنا وسافرنا كل دول العالم، وما شاء أولادنا الثلاثة ناجحين في حياتهم».

واختتمت سميرة عبدالعزيز كلامها قائلة: ربنا يرحم محفوظ عبدالرحمن، كنت أتمنى إنه يعيش أكثر، ويفرح بالأولاد والأحفاد ويشوف نجاحاتهم، أنا بفتقده جدًا لأني بعيش لوحدي لكن هذا قضاء الله.