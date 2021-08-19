الطعن بالنقض على براءة 7 متهمين بهتك عرض «فتاة ميت غمر»

قدمت نيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في القضية المتهم فيها 7 شباب بهتك العرض والتعرض لأثني عبر تلميحات جنسية بالقول والفعل للفتاة، المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة ميت غمر»، التي قضت محكمة جنايات المنصورة ببراءتهم جميعًا من الاتهامات المنسوبة إليهم وهي ملاحقة المجني عليها «ياسمين م. ا.» وشهرتها «بسنت » وتتبع خط سيرها وقيامهم بتلميحات جنسية بالقول والفعل إذ أنهم تتبعوا الفتاة بسيارة ودراجة نارية، ورشقوها بنظراتهم واعترضوا طريق سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، حيث وضعوا أجسادهم بجسدها علي النحو الذي ورد بالتحقيقات.

تفاصيل اتهام 7 شباب بالتحرش بفتاة ميت غمر

بدأت أحداث القضية رقم 9045 لسنة 2020 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2608 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، في يوم 10 ديسمبر 2020 ومن بين المتهمين 5 متهمين أعمارهم أقل من 18 عامًا، وبالقبض عليهم أمرت محكمة ميت غمر الجزئية بحبسهم 15 يومًا إلي أن تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات، وبمحاكمتهم قضت الدائرة السابعة ببراءة جميع المتهمين.

قرار إحالة النيابة العامة للمتهمين

وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بـ «هتك العرض» المجني عليها «ياسمين م. أ» وشهرتها «بسنت» 23 عامًا، طالبة بكلية الزراعة جامعة عين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، بالقوة والتهديد بأن قاموا بتتبع خطاها بالسيارة قيادة الأول والدراجة النارية قيادة السادس، ورشقوها بنظراتهم وعبارتهم اللاذعة موصدين عليها خط سيرها لترضخ لهم وينالوا يشرفها، بأن قصدوا براحة أيدهم مواطن عفتها ممسكين إياها غير مرة، واضعين أجسادهم بجسدها مطوقين إياه بأيدهم فاصدين بلوغ مقصدهم، حيث رغبوا وكان النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «توتير» و«انستجرام» تداولوا فيديوهات لواقعة تحرش جماعي ليلة الخميس 10 ديسمبر 2020 بفتاة أثناء سيرها بشارع بورسعيد في ميت غمر.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة السابعة، قد قضت بجلسة 21 مارس 2021 برئاسة المستشار، مجدي علي قاسم، وعضوية المستشار، وائل صفوت راشد، رئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، المستشار بالمحكمة، ببراءة 7 متهمين في واقعة التحرش الجماعي والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة ميت غمر»، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، والتعرض لها وذلك بالطريق العام بأن قاموا بملاحقتها وتنبع خط سيرها وقيامهم بتلميحات جنسية بالقول والفعل.