مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-8-2021 في محافظات مصر

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة يوميا، لأداء الفروض في أوقاتها، لذا ترصد «الوطن»، في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 20 أغسطس، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم، وفقاً لما حدده الموقع الرسمي الخاص بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقاً للتوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:52

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء: 07:52

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:56

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب: 06:38

أذان العشاء: 08:01

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:52

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء: 07:56

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:58

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:27

أذان العشاء: 07:47

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:50

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب: 06:31

أذان العشاء: 07:53

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في الدول العربية عن بعضها البعض، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 12:24

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب: 06:47

أذان العشاء: 08:17

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:32

أذان الظهر: 12:22

أذان العصر: 03:52

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:19

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 01:31

أذان العصر: 05:11

أذان المغرب 08:08

أذان العشاء: 09:32.