مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 16-8-2021 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى بفترة تتراوح ما بين دقيقة إلي 15 دقيقة، بسبب حركة الأرض حول الشمس، ويحرص كثير من المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة لتنظيم أوقاتهم ومعرفة موعد إقامة الصلوات الخمس.

وفي هذا الصدد، وضمن خدماتها التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، في كل ما يخص الخدمات اليومية، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس، وفق ما جاء به موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، وذلك في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات فأن مواقيت الصلاة في مصر اليوم في المحافظات المصرية كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:49

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء: 5900

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:51

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 03:42

أذان المغرب: 06:42

أذان العشاء: 08:07

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا

أذان الفجر: 03:53

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:44

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنيا

أذان الفجر: 03:56

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:35

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء: 07:57

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

أذان الفجر: 03:57

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب: 06:21

أذان العشاء: 07:38

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في الدول العربية عن بعضها البعض، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 04:34

أذان الظهر: 12:26

أذان العصر: 03:54

أذان المغرب: 06:55

أذان العشاء: 08:25

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 04:35

أذان الظهر: 12:27

أذان العصر: 03:54

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء: 08:26

مواقيت الصلاة في عمان

أذان الفجر: 04:34

أذان الظهر: 12:20

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء: 08:16