مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في محافظات مصر

يبحث الكثير من المسلمين، عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، حيث تتغير المواعيد بشكل طفيف، بسبب تغير موضع الشمس، وتعاقب الفصول بشكل تدريجي.

وفي هذا الصدد، وضمن خدماتها التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، في كل ما يخص الخدمات اليومية، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، وفق ما جاء به موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، وذلك في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات فأن مواقيت الصلاة في مصر اليوم في المحافظات المصرية كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:50

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:35

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء: 07:57

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:52

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 03:42

أذان المغرب: 06:41

أذان العشاء: 08:05

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا

أذان الفجر: 03:53

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء: 07:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنيا

أذان الفجر: 03:57

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء: 07:55

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

أذان الفجر: 03:57

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب: 06:20

أذان العشاء: 07:37

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في الدول العربية عن بعضها البعض، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 04:34

أذان الظهر: 12:26

أذان العصر: 03:54

أذان المغرب: 06:54

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 04:35

أذان الظهر: 12:27

أذان العصر: 03:54

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء: 08:25

مواقيت الصلاة في عمان

أذان الفجر: 04:35

أذان الظهر: 12:20

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء: 08:15