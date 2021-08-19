«لو طالب دبلوم وعايز تدخل هندسة أو تجارة».. شروط نظام المسابقة الموحد

يواصل المجلس الأعلى للجامعات، استقبال المتقدمين لأداء امتحانات المسابقة الموحدة والمركزية، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية بأقسامها المختلفة للقبول بكليات (التجارة- الهندسة- الحقوق- الزراعة) بالجامعات الحكومية، للعام الجامعي 2021/2022، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/9.

ويمكن لخريجي الدبلومات الفنية، التقديم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، على أن يجري الإعلان عن مواعيد الامتحانات لاحقًا.

نظام التقدم لنظامى المسابقة المركزية والمسابقة الموحدة

ويهدف النظام، إلى تمكين الطلاب من التقدم إلكترونيا على نظامى المسابقة المركزية «دبلومات المدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية»، والمسابقة الموحدة «دبلومات الشهادات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات».

خطوات التقديم

يجب على المتقدم اتباع التعليمات الجديدة التالية:-

1- الدخول على الموقع الإلكترونى و اختيار نوع «مسابقة مركزية/ مسابقة موحدة» وإدخال بيانات المتقدم الأساسية.

2- طباعة إذن الدفع والذي يشتمل على القيمة المطلوب دفعها وطريقة الدفع الذي يوضح البنك ورقم الحساب المطلوب الدفع فيه «أو استخدام خدمة معينه للدفع».

3- دفع رسوم المسابقة بالبنك أو باستخدام الخدمة الموضحة باذن الدفع و الحصول على إيصال الدفع «يجب الاحتفاظ به».

4- عمل مسح Scan لايصال الدفع مع المستندات المطلوب «شهادة المؤهل- بطاقة الرقم القومي- صورة شخصية» وتحويلها الى ملف pdf.

5. لتحميل الملف pdf الناتج على نظام التقدم بالدخول إلى رابط «استكمال الطلب وإرسال الملف الذي يحتوى على شهاده التخرج- بطاقة الرقم القومي- وصل الدفع- صورة شخصية».

6- طباعة استمارة التقديم (لا يمكن طباعة الاستمارة إلا بعد ادخال بيانات المتقدم الاساسية واستكمال الطلب بارسال ملف المستندات المطلوبة).

7- يجب على المتقدم بعد يومين عمل متابعة الموقع وذلك لمعرفة حالة الطلب حيث أنه يقوم الموظف بمراجعة ملف المستندات المرفق وبيانات المتقدم لتحديد حالة الطالب.

8- فى حالة أن يكون الطلب مقبول يقوم الطالب بطباعة رقم الجلوس الخاص به للاحتفظ به.