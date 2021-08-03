تستعد الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، لـ تنسيق الجامعات 2021 وتنسيق القبول بالمعاهد العليا الحكومية والخاصة، كما يستعد مكتب التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 3 سنوات، ووضع قوائم المصروفات للكليات والمعاهد التي تقبل الدبلومات الفنية 2021 سواء زراعي أو صناعي أو تجاري او فني أو السياحة والفنادق، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات الاستعداد لأعلى مستوى لمجابهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 3 سنوات

- كليات الهندسة.

- كليات التجارة.

- كليات الزراعة.

- كليات التمريض.

- كليات التربية.

- كليات الآثار.

- كليات الحقوق.

- كليات التربية الفنية.

- كليات التربية الموسيقية.

- كليات التربية النوعية.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات الفنون الجميلة.

- المعاهد العليا للسياحة.

الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 3 سنوات 2020

- المعاهد الفنية التجارية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- المعهد العالي للهندسة في طنطا.

- المعهد الفني الصحي في الزقازيق.

- المعهد العالي للهندسة في الأقصر.

- المعاهد العليا للهندسة.

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات الجامعات التكنولوجية.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الصفوة للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجديدة.

- معهد السلام العالي للهندسة بمدينة السلام.

- معهد الجزيرة للهندسة بالمقطم.

- أكاديمية أخبار اليوم.

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالوادي الجديد.

- معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية للعلوم المتخصصة.

- المعهد العالي حاسبات وعلوم إدارية بمحافظة دمياط.

- المعهد العالي للعلوم التجارية محافظة العريش.

- المعهد العالي للإدارة والحاسب رأس البر.

- الأكاديمية الحديثة بمنطقة المعادي نظم معلومات إدارية.

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه من المقرر انطلاق أعمال تنسيق الجامعات والمراحل المختلفة للتنسيق بعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021، مضيفة أنّ تنسيق الدبلومات الفنية سينطلق عقب تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021.