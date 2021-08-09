يبحث أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية المتضررين من نتائجهم، عبر مؤشر البحث جوجل، عن خطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 وموعد انتهاء التظلمات على النتيجة، والتي بدأت يوم الخميس 29 يوليو، الذي تلى يوم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، وتستمر حتى 12 أغسطس الحالي، في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مقابل سداد رسوم الاطلاع وقدره (100).

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 وموعد انتهاء التظلمات علي النتيجة، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:-

- يسدد الطالب المتضرر 100 جنيه لكل مادة يرغب الطالب في التظلم منها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن طريق مكاتب البريد وشركة فوري.

- يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب لمندوبي لجان النظام والمراقبة في المديريات التعليمية بطلب الاطلاع.

- يحدد الطالب المادة المطلوب مراجعة درجاتها، سواء مادة أو أكثر مقابل سداد 100 جنيه عن كل مادة.

- إرفاق إيصال توريد بالمبلغ المسدد بالمواد التي سيتم مراجعتها مع الطلب المقدم للجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية.

خطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 وموعد انتهاء التظلمات على النتيجة

- يبلغ مندوبو اللجنة بالمديرية، الطالب بموعد الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة به.

- يطلع الطالب على صورة كراسة الإجابة وليس الأصل ثم يدون الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

- يحضر الطالب في الموعد المحدد له للاطلاع على كراسة الإجابة، ومن يتخلف عن الموعد المحدد عليه الاتصال بلجنة النظام والمراقبة لتحديد موعد آخر.

- يحق للطالب اصطحاب ولي أمره خلال الاطلاع على كراسة الإجابة بموجب بطاقته العائلية التي تثبت صلته بالطالب.

- يوقع الطالب على غلاف صورة كراسة الإجابة بعد الاطلاع عليه.

- يدون الطالب الملاحظات الخاصة به بعد مراجعة كراسة الإجابة.

- تدوين رقم التليفون الخاص بالطالب، في طلب المراجعة المقدم للجان النظام والمراقبة لإبلاغه بنتيجة التظلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم غلق باب تقديم التظلمات للدبلومات الفنية 2021، بالمديريات التعليمية يوم 12 أغسطس، بعد فتحها لمدة 15 يوما طبقا للقرار الوزاري المنظم للتظلمات.