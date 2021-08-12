اليوم.. الفرصة الأخيرة لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر موعد لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 وطلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بكافة أنواعها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام والتي بدأت يوم 29 يوليو الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الدبلومات الفنية 2021 منذ بدء التقديم حتى الآن 2886 طالبا وطالبة في جميع التخصصات (الزراعي - الصناعي- التجاري - الفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، على 6815 ورقة امتحانية.

أوضحت وزارة التعليم، أنه يتم سداد 100 جنيه مقابل التظلم في الورقة الواحدة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال: هيئة البريد أو شركة فوري بكود 66616، وتكون حصيلة تظلمات الدبلومات الفنية 2021 حتى الآن 681 ألفا و500 جنيه.

إبلاغ نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية2021 للطلاب هاتفياً

وحددت الوزارة، عدة خطوات لتقديم تظلمات للدبلومات الفنية 2021، بداية من التوجة للجان نظام والمراقبة بالمديريات التعليمية، وتقديم طلب إطلاع على ورقة الإجابة مرفق معه إيصال توريد بالمبلغ المسدد بالمواد التي ستتم مراجعتها، ويتم تحديد موعد للإطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بالطالب، ومن يتخلف عن الموعد المحدد عليه الاتصال بلجنة النظام والمراقبة لتحديد موعد آخر.

يحق للطالب اصطحاب ولي أمره خلال الاطلاع على كراسة الإجابة بموجب بطاقته العائلية التي تثبت صلته بالطالب، ويمنع اصطحاب مدرس المادة برفقة الطالب، بالإضافة إلى أنه يمنع اصطحاب التليفون المحمول مع الطالب أثناء الاطلاع على كراسة الإجابة، ويتم تسجيل رقم هاتف الطالب لإبلاغه تليفونياً بنتيجة التظلمات.

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ 212391 بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20 %.