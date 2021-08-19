رامي جمال يطرح «كنا ممكن نتفق» من ألبوم «ولسه»

طرح الفنان رامى جمال أغنيته الخامسة بعنوان «كنا ممكن نتفق»، من ألبومه «ولسه»، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

رامى جمال يطرح أغنية «كنا ممكن نتفق»

وكان الفنان رامي جمال، طرح أغنيته السابقة «قلة الإحساس»، والتى حققت نجاحًا كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملاين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى جرى طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و«مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

تفاصيل ألبوم رامى جمال

ومن المقرر، أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان «ولسه»، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات من إنتاج «نجوم ريكوردز»، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز»: «ملناش إلا بعض، وفترة مش سهلة، وليالينا، وأنا لوحدي».

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم «أنا لوحدي»"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه، كما قدم تتر مسلسل بين السما والأرض في السباق الرمضاني الماضي بطولة هانى سلامة ونورهان وندى موسى ومحمد ثروت وغيرهم.