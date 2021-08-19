السجن 10 سنوات لـ5 أشخاص أشعلوا النيران في شقة عامل بالإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبوالحسن عبداللاه، اليوم، بالسجن 10 سنوات لـ5 أشخاص سرقوا شقة عامل بمركز تجميل وأشعلوا النيران فيها، وذلك بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من عامل بكوافير، بقيام 5 أشخاص بسرقة شقته وإضرام النيران بها.

وبالمعاينة تبين قيام كل من عامل كوافير، وسائقين اثنين، ونجار مسلح، وصاحب مغسلة، بالتوجه إلى شقة المجني عليه «م.خ.إ»، عامل بكوافير، حاملين أسلحة بيضاء ومستقلين سيارة، والصعود جميعًا إلى الشقة المشار إليها، وفي انتظارهم المتهم الخامس ليراقب الطريق حتى إنهاء جريمتهم، واستولوا على شاشة تلفاز، وأشعلوا النيران في الشقة.

خلافات مالية وراء سرقة وإشعال النيران في شقة عامل

وكشفت القضية التي حملت رقم 11111 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عن أن المتهم الأول تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وأنه قرر الانتقام منه بسبب خلافات مالية بينهما، وبتقنين الإجراءات تم إعداد كمين، وأُلقي القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي حكمت عليهم بالسجن 10 سنوات.