الأم تؤكد والنادي ينفي.. القصة الكاملة لمحاولة ملثمة خطف فتاة من «سبورتنج»

حالة من الجدل والمخاوف شهدتها الإسكندرية، بعدما نشرت والدة طفلة، منشور عن محاولة خطف ابنتها صاحبة الـ11 عاما، من قلب نادي سبورتنج بالإسكندرية، قبل أن تلوذ الفتاة هاربة من السيدة التي حاولت خطفها، ليكشف ذلك المنشور، عن حوادث خطف عدة، ومخاوف كبرى لدى أبناء المدينة الساحلية.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، القصة الكاملة لمحاولة سيدة ملثمة خطف فتاة من نادي سبورتنج، التي بدأت بمنشور من أسرة الطفلة، وتبعها تعليقات ومخاوف عديدة من بعض أعضاء نادي سبورتنج، قبل أن يكشف النادي عن الحقيقة، بعد تفريغ الكاميرات.

بداية قصة محاولة خطف طفلة من نادي سبورتنج

منذ يومان، نشرت سيدة تدعى دينا عبدالسلام، منشور تقص فيه حدوث محاولة خطف لابنتها من داخل نادي سبورتنج، قائلة: «باختصار بنتى عندها 11 سنة، بعد ما خلصت التمرين على 9:30، كانت واقفة فى ممر الفولي، جت لها ست لابسة أسود وماسك أسود، وقالت لها (مامتك قالت لى لما تخلصى نحصلها تعالى اوديكى عندها) وشدتها من ايديها جامد علشان تروح معاها».

البنت قرصت السيدة الملثمة وهربت منها قبل خطفها

وأوضحت مدونة المنشور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الطفلة شعرت أن والدتها لا يمكن أن تقول لسيدة تلك الكلمات، وتابعت: «بنتى قرصتها جامد فى أيديها وجرت، طبعا بنتى جالتى حالتها رعب ومخضوضة، واتفتحت في العياط، هديتها ولفيت معاها طبعا الست اختفت».

وأكدت المدونة، أنها أبلغت الأمن وانتظرت تفريغ الكاميرات، وطلبت من جميع أعضاء النادي، عدم الأمان على أبنائهم داخل أسوار النادي، وهو ما سبب مخاوف عدة خلال اليومين الماضيين.

نادي سبورتنج يوضح ماهية السيدة التي قابلت الطفلة

وأصدر نادي سبورتنج، بيانا منذ قليل، بخصوص بمحاولة خطف ابنة إحدى العضوات، قائلين خلاله، إن إدارة النادي فرغت الكاميرات وراجعتها، وبسؤال المتواجدين وقت حدوث الواقعة، وهو ما أوضح أن الفتاة تقابلت مع إحدى السيدات، والتي تبين بعد أن تم استدعائها أنها عضوة بالنادي، ووالدة إحدى زميلات الفتاة بذات الفريق.

وأوضح النادي، أن العضوة كانت ترشد الفتاة عن مكان والدتها التي سألتها عنها.

نادي سبورتنج: الواقعة بعيدة عن أي محاولة اختطاف

وأكدت إدارة النادي، أن هذه الواقعة بعيدة كل البعد عن أي محاولة اختطاف، كما يؤكد مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية، أنهم حريصون أشد الحرص على سلامة وأمن الأعضاء وأبنائهم.