بورصة الدواجن اليوم الجمعة 20-8-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري، ويرجع ذلك الاستقرار إلى زيادة منتجات الدواجن في السوق المصرية.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار بورصة الدواجن وحرصهم على شرائها لإدخالها في العديد من الوجبات والأكلات، ترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية حول أسعار المنتجات الغذائية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، ووفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار بورصة الدواجن في مصر، تشهد استقرارا دون تغيير منذ شهر، ليستمر سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 26 إلى 28 جنيها، ويصل سعر الدواجن في المزرعة إلى 24 جنيها، كما بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 36 جنيها.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وجاءت أسعار الدواجن وفق جولة «الوطن» في الأسواق المحلية، كالتالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء الجمعة نحو 23 جنيهًا.

- كما سجل سجل سعر الدواجن البلدي اليوم الجمعة نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الجمعة إلى 37 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس الجمعة 39.5 جنيه.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الجمعة 29 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة إلى 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم الجمعة إلى 52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم الجمعة نحو 55 جنيهًا.

- كما وصل سعر الدجاجة الكاملة إلى 36 جنيهًا.