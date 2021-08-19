«الجندي» للمحامين: «انصر أَخاك ظالما» يعني بلغ عنه مش دافع عنه

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة إلى المحامين، قائلًا: «لا تدافعوا عن الحرامية، وأي شخص يدافع عن الحرامي فهو حرامي، ولو عرفت إنه حرامي أو مذنب، ارفض الدفاع عنه، ومتقولش ده شغلي».

«يوم القيامة مفيش محامي»

وأضاف «الجندي» في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الخميس: «متقوليش ده حقه القانوني! مفيش حاجة اسمها حق قانوني في الدفاع عن اللصوص، مفيش كدة، وربنا بيقول الكلام ده في القرآن الكريم صراحة، حيث يقول: (هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا) ويوم القيامة مفيش وكالة محامي، وهتلاقي نفسك قدام القاضي الأعظم».

لا تدافعوا عن السارقين

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من يدافع عن «الحرامي» شريك له، معقبًا: «يجي واحد يقولك (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا).. يعني إنك تبلغ عنه، مش إنك تقف تدافع عنه، مش تروح تدافع عنه وتقول ده حقه.. حقه إيه! قاضي الأرض لن يُغني عنك شيئًا أمام قاضي السماء، والدنيا دي زائلة، لا تطبيل هينفع ولا نفاق هينفع.. قول كلمة الحق اللي ترضي ربنا، والناس يرضوا أو يسخطوا لا تسعوا لغير رضا الله».

من جانبه، قال الداعية رمضان عبدالمعز: إن النبي قال (من أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع) ونقوله شيل إيدك».

رسالة إلى المظلومين

ووجه الجندي نداءً لكل مظلوم قائلًا: «اسع للحصول على حقك، وأرجو أن تقاتل من أجل الحصول على حقك، وابذل كل المساعي في ذلك، ولو فعلت هذا واتبعت الوسائل القانونية، ولم تصل إلى شيء، فاعلم أن السبب في ذلك أن الدنيا ليست دارًا للقضاء، وأن الله آخّر المحاسبة ليوم الدين، ويوم الحساب، ولذلك نقول عن الله (مالك يوم الدين)»