خالد الجندي: السجون تغيرت.. شاهدت مساجين مثقفين و«تيم ورك» بين النزلاء والعمال

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه شرف بزيارة السجون مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الحياة المجتمعية، اللواء طارق مرزق، حيث تم تغيير اسم السجون إلى الحماية المجتمعية، لتغيير نظرة العالم إلى كلمة سجون.

نظرة وزارة الداخلية لقطاع السجون تغيرت.. ولم تعد مؤسسات عقابية

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن نظرة وزارة الداخلية لقطاع السجون تغيرت، ولم تعد الفكرة القديمة التي كانت ترى أنها مؤسسة عقابية، بل أصبحت حماية مجتمعية للشخص نفسه، وأصبح السجين يسمى نزيل.. على غراز النزلاء في الفنادق والمنتجعات، متابعا: «نزيل يعني إنسان يتمتع بكافة الأنشطة التي تعيد برمجة دوره المجتمعي مش تأهيل وبس، ده بيعيد تأهيل الإنسان ليواصل نشاطه الإنساني مرة أخرى، مش شايفنه مرض يجب استئصاله».

مستوى الانضباط السلوكي عالي.. في مثقفين في السجون

وواصل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «اللواء طارق مرزوق وراني أنشطة داخل السجن لا يتح للكثيرين رؤيتها، مؤسسة كاملة لممارسة النشاط الحيوي الإنساني.. من قراءة وممارسات تعبدية ومشاريع تعليمية وترفيهية ورعاية صحية وقراءة، واللي عاوز يكمل دراسته ممكن يحصل على أعلى الدرجات العلمية، وأنا اتخضيت لما روحت قطاع الحماية المجتمعية في طره البلد، شوفت ناس عندها كم من الإطلاع الواسع، ومستويات فخمة، متخصصين ومثقفين ومحاورين فاهمين، عندهم قدرة على الفهم والشعور والمستوى الإنضباطي متطور جدا».

هناك تيم ورك بين النزلاء والعمال

واستطرد«الجندي»: الشكر والتقدير للعاملين على خدمة هؤلاء النزلاء، أنا شوفت جو من العلاقة الودودة بين الجميع، مش علاقة تربص وانتظار الشكر، ده في تيم ورك، والنزلاء عاوز أحيهم سواء رجال أو نساء، وأنا فوجئت إن عدد كبير منهم خاتمين القرءاة، مستوى علمي كبير للغاية وفهمي لآليات الخطاب، وبدأ اللقاء بقراءة آيات الذكر الحكيم من أحد النزلاء وبعدين كان فاصل عن طريق شعر لأحد النزلاء اللي قال قصيدة كل حب ودفء ثم فرقة إنشاد ديني».

وعمدت وزارة الداخلية، منذ أسبوع إلى تغيير اسم قطاع السجون في الوزارة، إلى قطاع الحماية المجتمعية، وتعديل مسمى السجين إلى نزيل وتم استحداث 4 قطاعات جديدة مع تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها معا لتواكب التطوير الذي خططته له وزارة الداخلية.