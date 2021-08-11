خالد الجندي: نؤمن بالغيبيات.. «كل ما قاله النبي مُصدق للمسلمين»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإيمان بالغيبيات للثقة التي يمنحها المؤمن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن ما يقوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن الغيب مصدق من كل المسلمين، «نحن ثابتون على الكتاب والسنة، وهي عقيدة الأشاعرة».

اوعى تحصر نفسك في سلفيين أو تقول هم دول اللي بيفهموا بس

ووجه «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، حديثه للمواطنين: «اوعى تسمع اللي يقولك سلفيين، ولا جماعات ولهم أمير، أو أعلم أهل الأرض في الحديث، الإسلام مفيهوش الكلام ده، انجو بنفسك ليس لنا سوى الله، اوعى تحصر نفسك في سلفيين أو تقول هم دول اللي بيفهموا بس».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأمة جميعها لا تجتمع على ضلال، والأمة جميعها رفضت من أسموا أنفسهم سلفيين»، موضحًا أن مصر بها 62 ألف شيخ، وحال قول هؤلاء الشيوخ آراء خاطئة يحاسبهم الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بجانب الهجوم الشديد من الهيئات الإعلامية بالدولة، موضحًا أنه خالف الجميع واتفق مع الشيخ محمد حسان رغم هجوم الكثير عليه، لأنه يرى فيه شيئًا مختلفًا، وأن هذه وجهة نظرة.

يوجد فارق بين أن تكون صالحًا ومصلحًا

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه لا يتقيد برأي غيره، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين أن تكون صالحًا ومصلحًا، ففي الحالة الأولى لن يتهمك الناس في علمك وعقلك وذمتك المالية وأخلاقك، وإنما أن تكون مصلحًا سوف يتهمك الناس في علمك وأخلاقك وسلوكك ومبادئك وذمتك المالية.