خالد الجندي: نبارك التجديد لمفتي الجمهورية «أمير القلوب»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه صدور القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية لمدة عام، بعد أن وصل إلى السن القانونية اليوم الخميس 12 أغسطس 2021.

مباركة للشيخ الجليل

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، نبارك لشيخنا الجليل أمير القلوب، الذي حاز على محبة الجميع، وأداء متميز في خدمة الدين الوسطي السمح.

مليون مبروك للمفتي.. وشكرا للرئيس السيسي

وقال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الاسلامية بمشيخة الأزهر الشريف: «مليون مبروك من قلوبنا يا فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، صاحب الفتوى الزرينة الرصينة، لأن دار الإفتاء تواكب العصر، وترد دائما على أي شيء يظهر على السوشيال ميديا، وأتمنى لك التوفيق، والشكر العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، نعمة الاختيار نعمة الرجال، وفقك الله وسدد خطاك، ومعاك ربنا يا سيادة الرئيس، وألف مبروك لمؤسسة دار الإفتاء المصرية».

هاني تمام: أسال الله أن يفتح على المفتي

وأشار العالم الأزهري، الشيخ هاني تمام، إلى أن الدكتور شوقي علام صاحب علم غزير، وخلق عالي، سائلا الله أن يفتح عليه ويجعله عونا للدين، ونصرة الدين والفتوى، وهو عالم متواضع، وصاحب خلق عظيم جدا.

دعاء بالتوفيق للمفتي

في الوقت الذي دعا الشيخ ياسر أحمد، بالتوفيق إلى الشيخ شوقي علام، وأن يجرى الحق على لسانه، والتوفيق لتقديم الخير إلى البلد.

وأصدر الرئيس السيسي، قرار جمهوري بمد خدمة مفتي الجمهورية عام آخر صباح اليوم، وتم انتخاب علام مفتيا في 11 فبراير 2013، بعد اقتراع سري، وهو أول مفتي منتخب بعد تعديل قانون الأزهر.