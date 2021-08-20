أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-8-2021 في مصر

سجلت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، 20 أغسطس الجاري، استقرار في الأسعار، حيث حافظت على نفس قيمتها منذ بداية الشهر الجاري، بالرغم من وجود توقعات بانخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الدواجن، تقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية، سواء في بورصة الدواجن والكتاكيت اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة ووفقا لما قاله رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور سيد عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في بداية اليوم، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

أوضح السيد، أن سعر الدواجن البيضاء في السوق المصري يتراوح بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح ثمنه في المزراع بين 22 إلى 24 جنيهًا، كما وصل سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي نحو 36 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط المسكوفي اليوم الجمعة، نحو 15 جنيهًا، كما بلغ سعر البط الفرنساوي 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وصل سعر بيع الرومي الفرنساوي الأبيض 1200 جرام، فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وووصل سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، إلى 40 جنيهًا، بينما الأحمر 43 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم الجمعة عند نفس السعر، ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات، أما كتكوت الرومي فرنساوي أبيض يصل سعره إلى 65 جنيهًا، فيما وصل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز إلى 7 جنيهات، بينما وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وذلك وفقا لعبدالعزيز السيد.