5 إجراءات لبدء حملة تطعيم المدرسين قبل العام الدراسي بالقليوبية

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإطلاق أكبر حملة لتطعيم المدرسين والعاملين بالحقل التعليمي ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة.

إجراءات بدء حملة تطعيم العاملين بـ«تعليم القليوبية» بلقاح كورونا

«الوطن» تستعرض خطوات واستعدادات بدء تنفيذ خطة تطعيم العاملين التابعين لمديرية القليوبية بلقاح كورونا، حتى يتسنى بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من تفشي الفيروس، باعتبار أن التطعيم درع يقي المجتمع من هذا الخطر.

وحددت مديرية التربية والتعليم 5 إجراءات للاستعداد لبدء حملة تطعيم العاملين والموظفين والمدرسين بلقاح كورونا المستجد كالتالي:

1- تشكيل لجنة بالمديرية والإدارات التعليمية، برئاسة مدير المديرية، ومدير الإدارة، وعضوية مدير المراحل.

2- إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية، تحت مسؤولية مدير المدرسة، على أن تشمل متلقي الجرعتين ومتلقي الجرعة الواحدة والمسجلين لتلقي اللقاح والذين لم يتلقوا أي جرعة، ومن لم يقم بالتسجيل وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

3- إخطار الذين لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل الطلبات الخاصة بتلقي لقاح كورونا هو 7 سبتمبر المقبل.

4- لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء الدراسة في أكتوبر المقبل إلا بعد تناول اللقاح، سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

5- تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بتقديم المساعدة لجميع العاملين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا على موقع وزارة الصحة والسكان، لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات.

«تعليم القليوبية» تناشد العاملين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح

في سياق متصل، ناشد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مديري الإدارات التعليمية والمدارس بسرعة التنسيق مع مديرية الصحة والإدارات التابعه لها، من خلال المحافظة، لتنفيذ مهمة تطعيم العاملين بالقطاع التعليمي بلقاح كورونا قبل دخول العام الدراسي الجديد في المدة المحددة، مؤكدًا أن التسجيل يكون من خلال موقع وزارة الصحة الخاص بتلقي اللقاح من هنا أو الخط الساخن (15335).

وأشار إلى أنه بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة لتلقي اللقاح، محذرًا من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.