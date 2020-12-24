وكيل "تعليم القليوبية": إجراء الامتحانات في ظل تفشي كورونا تحدٍ كبير

أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن إجراء امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي يعد تحديا كبيرا في ظل تطبيق إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة إطلاق حملات التعقيم والتطهير بالمدارس والالتزام بالإجراءات الاحترازية وضمان سلامة الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية مع مديري الإدارات لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الصف الدراسي الأول بحضور المهندس الصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني والمهندسة هالة شندي رئيس هيئة الأبنية.

وأكد الفيومي أن الاستعدادات تأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتجهيز خطتها واستعدادها داخل اللجان بالمدارس قبل امتحانات منتصف العام، ومن خلال وضع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة أفراد منظومة الامتحانات من طلاب ومراقبين ومشرفين.

ووجه «الفيومي» خلال الاجتماع باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي شدد عليها ومنها تعقيم وتطهير لجان الامتحانات والمقاعد الخشبية وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات للطلاب والعاملين وقياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين على بوابات المدارس وضمان التهوية الجيدة داخل اللجان، بالإضافة إلى تنظيم دخول وخروج الطلاب من بوابات اللجان.

وأكد «الفيومي» ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والحزم بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع، مشيرًا إلى حتمية التنفيذ الدقيق لكل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد على ضرورة مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس.

في سياق متصل أعلنت إدارة بنها التعليمية حالة الطوارئ تزامنًا مع اقتراب أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول، حيث أطلقت الإدارة حملة مكبرة لتطهير المدارس والمنشآت التابعة لها.