«التخطيط»: استمرار عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة بالساحل الشمالي للأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والمعنية بخدمات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والسيارات التي تقدم خدمات الشهر العقاري بوزارة العدل بمنطقة الساحل الشمالي والعلمين، للأسبوع القادم.

تيسير الحصول على الخدمات

وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توفير تلك المراكز المتنقلة على مستوى مدينة العلمين والساحل الشمالي، يأتي في ضوء الحرص على الوصول إلى المواطنين لتيسير عملية الحصول على الخدمة وتجنب التكدس في الأماكن الثابتة للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد للوصل إلى أعلى معدلات لرضا المواطنين.

أماكن تواجد السيارات

وعن أماكن تواجد سيارت المراكز التكنولوجية المعنية بقطاع الأحوال المدنية، أعلنت وزارة التخطيط أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستتواجد السيارات للأسبوع القادم بجوار قسم مطروح، فضلًا عن تواجد سيارات خدمات الشهر العقاري والتوثيق من يوم 21 إلى 26 أغسطس بقرية مارينا بالساحل الشمالي بمقر جهاز المدينة، وفي 22 أغسطس بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي، ويوم 23 أغسطس بمدينة سيدي عبد الرحمن بمقر الوحدة المحلية، ويوم 24 أغسطس بقرية مراسي بالساحل الشمالي، وفي 25 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة، أمام فندق الماسة.

أنواع الخدمات المقدمة

ويُشار إلى أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة المتعلقة بخدمات قطاع الأحوال المدنية تتمثل في سيارتين إحداهما تقدم خدمة استخراج / تجديد / إصدار بدل تالف لبطاقة الرقم القومى، وسيارة تقدم خدمة استخراج الإصدارات المختلفة، كشهادات الميلاد، وشهادات الوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، كما تتضمن خدمات التوثيق التى تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة لوزارة العدل التوكيلات بأنواعها، وخدمات نقل الملكية على أن تتواجد المستندات الدالة على ذلك بالإضافة لبطاقة الرقم القومي.

يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت عن تواجد عدد 3 سيارات خدمة متنقلة خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور، أحدهم بالتنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، وسيارتان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.