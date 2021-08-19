مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهوريتي النيجر وبوركينا فاسو

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهوريتي النيجر وبوركينا فاسو الشقيقتين، جرّاء الهجمومين اللذين شهدتهما المنطقتين الواقعتين على جانبي الحدود بين البلديّن، وأوديا بحياة العشرات من الأبرياء.

وأكدت مصر، على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومتي وشعبي النيجر وبوركينا فاسو الشقيقتين، في هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع النيجر وبوركينا فاسو، وإدانتها لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.