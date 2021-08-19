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مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 - 2022: «120 ألف جنيه للطب»

كتب:

أحمد أبوضيف
05:46 م | الخميس 19 أغسطس 2021
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، مصاريف العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 والمصروفات الإدارية للطلاب المصريين بقيمة الجنيه المصري، وذلك عبر الموقع الرسمي للجامعة على الإنترنت.

قيمة مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 - 2022

** كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه مصري.

- الساعات الإضافية: 3000 جنيه.

** كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 2000 جنيه.

** كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 2000 جنيه.

**كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1500 جنيه.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

** كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 36 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية التمريض: 22 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1500 جنيه.

** كلية تكنولوجيا المعلومات: 30 ألف جنيه.

- الساعات الاضافية : 1000 جنيه.

** كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال:

* الشعبة العربية: 32 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

* الشعبة الإنجليزية: 32 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية الإدارة والاقتصاد:

* الشعبة العربية: 30 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

* الشعبة الإنجليزية: 30 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

** كلية اللغات والترجمة: 22 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية 1000 جنيه.

** كلية الآثار والإرشاد السياحي: 18 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه

** كلية التربية الخاصة: 16 ألف جنيه.

- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.

 

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