مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 - 2022: «120 ألف جنيه للطب»
كتب:
أحمد أبوضيف
05:46 م | الخميس 19 أغسطس 2021
أعلنت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، مصاريف العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 والمصروفات الإدارية للطلاب المصريين بقيمة الجنيه المصري، وذلك عبر الموقع الرسمي للجامعة على الإنترنت.
قيمة مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 - 2022
** كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه مصري.
- الساعات الإضافية: 3000 جنيه.
** كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 2000 جنيه.
** كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 2000 جنيه.
**كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1500 جنيه.
مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021
** كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.
** كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 36 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.
** كلية التمريض: 22 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.
** كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1500 جنيه.
** كلية تكنولوجيا المعلومات: 30 ألف جنيه.
- الساعات الاضافية : 1000 جنيه.
** كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال:
* الشعبة العربية: 32 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.
* الشعبة الإنجليزية: 32 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.
** كلية الإدارة والاقتصاد:
* الشعبة العربية: 30 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.
* الشعبة الإنجليزية: 30 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.
** كلية اللغات والترجمة: 22 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية 1000 جنيه.
** كلية الآثار والإرشاد السياحي: 18 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه
** كلية التربية الخاصة: 16 ألف جنيه.
- الساعات الإضافية: 1000 جنيه.
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