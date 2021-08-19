طالبان تستولي على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات بينها طائرات

استولت حركة طالبان، على أسلحة أمريكية تقدر بمليارات الدولارات، بعد الانهيار السريع لقوات الأمن الأفغانية، التي تم تدريبها على استخدام المعدات العسكرية، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأضافت الصحيفة في تقرير أوردته على نسختها الالكترونية اليوم الخميس، أنه من بين المواد التي استولت عليها طالبان مروحيات بلاك هوك وطائرة هجومية من طراز A-29 سوبر توكانو.

واستدلت في تقريرها على صور متداولة لمقاتلين من طالبان يمسكون ببنادق M4 وبنادق M16 أمريكية الصنع بدلاً من بنادقهم AK-47 الشهيرة. وقد تم رصد المسلحين وهم يقودون عربات همفي أمريكية وعربات الجيش الأمريكي المصفحة.

وأشارت إلى أنه حول الطائرات المستولى عليها، فقد يكاد يكون من المستحيل تشغيلها دون تدريب، وأن الاستيلاء على المعدات يمنح المسلحين دفعة دعائية ويؤكد حجم الأموال المهدرة على الجهود العسكرية الأمريكية في أفغانستان على مدار العشرين عامًا الماضية.

وأنفقت الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 83 مليار دولار على تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية على مدى العقدين الماضيين.

وبين عامي 2003 و2016، نقلت الولايات المتحدة 75898 مركبة، و599690 سلاحًا، و162643 قطعة من معدات الاتصالات، و208 طائرات، و16191 قطعة من معدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إلى القوات الأفغانية، وفقًا لتقرير مكتب المساءلة الحكومية لعام 2017.

ومن عام 2017 إلى عام 2019، قدمت الولايات المتحدة أيضًا للقوات الأفغانية 7035 رشاشًا و4702 عربة همفي و20040 قنبلة يدوية و2520 قنبلة و1394 قاذفة قنابل يدوية، من بين معدات أخرى، وفقًا لتقرير صدر العام الماضي من المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان.