الانتقادات تتزايد لواشنطن بسبب أفغانستان.. والناتو: ماذا حدث هناك؟

طالب حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، بتقييم صريح وواضح لما حدث في أفغانستان، لاستخلاص الدروس مما حدث، في الوقت الذي وجه فيه سياسيون بريطانيون، انتقادات حادة لموقف واشنطن وطريقة انسحابها من هناك.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم، الثلاثاء، إن: تركيز الحلف منصب في الوقت الحالي، على عمليات الإجلاء من أفغانستان.. ونحتاج تقييما صريحا وواضحا لما حدث.

مفاجأة انهيار الجيش الأفغاني

وأكد ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، في بروكسل حول الوضع في أفغانستان: أن سرعة انهيار الجيش الوطني الأفغاني في مواجهة تقدم طالبان كانت مفاجأة، وهناك دروس يمكن لحلف الناتو الاستفادة منها، لكن التركيز الرئيسي اليوم هو إخراج الأشخاص المستضعفين خارج البلد، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن على طالبان منع أفغانستان من الانزلاق مرة أخرى في أن تصبح أرضا خصبة للإرهاب، لافتا إلى أن السلطة يجب أن تنتقل سلميا في أفغانستان إلى حكومة تضمن حقوق الجميع.

انتقادات بريطانية للولايات المتحدة

جاء ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه الانتقادات للولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب سيطرة حركة طالبان الأفغانية على أفغانستان وسقوط السلطة الأفغانية المدعومة من واشنطن، ودعا سياسيون بريطانيون الحكومة إلى التنصل من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أفغانستان، قائلين إن المملكة المتحدة يجب أن تكون لديها الشجاعة لانتقاد طريقة الانسحاب الأمريكي.

وكانت التصريحات التي أدلى بها بايدن أمس الاثنين، أثارت غضب وأسف عدد من كبار المحافظين، بمن فيهم رئيس الأركان في حكومة تيريزا ماي، جافين بارويل، الذي كتب على تويتر: بعد خطاب بايدن الليلة الماضية، حان الوقت للاستيقاظ وشم رائحة القهوة.. ستبقى الولايات المتحدة حليفا رئيسيا فيما يتعلق بمصالحها الحيوية، لكن لم يعد الديمقراطيون ولا الجمهوريون يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تكون شرطي العالم، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن الجارديان البريطانية.

الدرس الذي تعلمه الأوربيين

وأضاف: الدرس بالنسبة للأوروبيين واضح. بغض النظر عمن يتولى الرئاسة، فمن غير المرجح أن تقدم الولايات المتحدة نفس الدعم الذي اعتادت أن تقدمه في أجزاء من العالم. سيتعين على الأوروبيين تطوير القدرة على التدخل دون دعم الولايات المتحدة. لن يكون هذا رخيصا وسيتعين على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العمل على كيفية التعاون في هذا الأمر لأننا نواجه نفس التهديدات.