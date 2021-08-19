بعد الملاهى والجيم.. عناصر طالبان يتناولون «الآيس كريم»

نشرت وكالة «آسواكا» الأفغانية، صورة تداولتها وسائل إعلام في أفغانستان ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لعناصر من حركة طالبان الأفغانية المسلحة، أثناء تناولهم حلوى «الآيس كريم»، لتأتى تلك الصور بعد نشر وسائل إعلامية أفغانية وأجنبية عدة لمقاطع فيديو متنوعة لعناصر الحركة وهم يلعبون في مدينة ملاهي بعد أن سيطروا على أفغانستان وعادت العاصمة الأفغانية كابول إلى قبضتهم مرة أخرى.

عناصر طالبان يستكشفون الملاهى والصالات الرياضية

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الأيام القليلة الماضية بمقاطع مصورة لعناصر حركة طالبان الأفغانية المسلحة وهم يستكشفون عددا من المرافق العامة مثل الصالات الرياضية ومدن الملاهي، وذلك بعد انقطاعهم عن المدن وانعزالهم في المناطق النائية طيلة العشرين عاما الماضية وتحديدا منذ عام 2001.

وأظهرت مقاطع فيديو لعناصر الحركة الأفغانية وهم يلعبون على «الترامبولين» ويقفزون كالأطفال وهم سعداء في الملاهي، وفيديوهات أخرى وهم يلعبون على أحصنة الأطفال ويستقلون السيارات الكهربائية في ملاهي العاصمة الأفغانية كابول حاملين أسلحتهم بأيديهم.

وتمكنت حركة طالبان الأفغانية المسلحة من السيطرة على كامل الولايات الأفغانية تقريبا، وسيطرت على القصر الرئاسي في العاصمة كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها حتى اللحظة.

الرئيس الأفغاني: غادرت لتجنب سفك الدماء

وأدت تلك السيطرة إلى مغادرة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، البلاد، يوم الأحد الماضي بالتزامن مع دخول عناصر طالبان للعاصمة الأفغانية كابول، حيث قال أنه «آثر تجنب سفك الدماء»، في حين تكدس آلاف من الشعب الأفغاني بمطار كابول الدولي، أملا في مغادرة البلاد هربا من قبضة حركة طالبان التي باتت تسيطر على أفغانستان بعد 20 عاما من الإطاحة بهم عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.