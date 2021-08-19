فرنسا تضع 5 شروط مسبقة للاعتراف الدولي بحركة طالبان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، أن حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان عليها أن تتقيد بـ5 شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي.

واعتبر «لودريان» خلال مقابلة مع شبكة «بي إف إم تي في» الإخبارية الفرنسية، ما تدلي به الحركة المتشددة من تصريحات معتدلة، لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل، بحسب «سكاي نيوز».

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: «أعلم أن طالبان تبذل جهودًا كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال»، موضحًا: «إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافًا دوليًا فيتعين عليه أولًا أن يسمح بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ثم عليه أن يحول دون أن يصبح بلده ملاذًا للإرهاب، ويجب عليه أن يثبت ذلك بشكل ملموس للغاية».

وتابع الوزير الفرنسي بقية الشروط، بقوله إنه يجب على طالبان أيضًا أن «تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، وأن تحترم الحقوق، لاسيما الخاصة بالمرأة، إنهم يصرحون بذلك لكن يجب أن يفعلوه»، أما الشرط الخامس والأخير وفقا لـ«لودريان»، فهو «أن تشكل الحركة حكومة انتقالية».

ولفت الوزير الفرنسي، إلى أن «هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي، بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقق حتى الآن».

وحذر «لودريان» طالبان من أنّها «إذا لم تستجب لهذه المطالب فستكون منبوذة من المجتمع الدولي، سيتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الحزم».