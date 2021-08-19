الأمن يفحص فيديو الاعتداء على مسن وزوجته بعين شمس بطريقة مهينة

أظهر مقطع فيديو مدته دقيقتين و39 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشاجرة بمدخل أحد العقارات بمنطقة عين شمس بالقاهرة، بين مجموعة أشخاص، من بينهم شاب، وهم يعتدون بالضرب المبرح وبطريقة مهينة على رجل مسن وزوجته.

مقطع فيديو يوثق الاعتداء بالضرب على مسن وزوجته

ووثق مقطع الفيديو، قيام هؤلاء الأشخاص بالتفاوض مع ذلك المسن، الذي حاول أن يبعدهم عن طريقه، لكنهم تهجموا عليه بالضرب، وقام أحدهم بضرب زوجته بطريقة مهينة.

انتشار الفيديو أدى إلى حالة من الغضب والسخط بين رواد موقع التواصل، مطالبين بضرورة التعرف على المتهمين وضبطهم لاعتدائهم بهذه الطريقة الوحشية على المجني عليهما، ومعرفة الأسباب التي دفعتهم لمثل هذا الفعل.

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لتحديد المتهمين

وتقوم الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الآن، بفحص مقطع الفيديو بشكل دقيق، وذلك من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، لكشف ملابسات الحادث وحل لغز غموض الاعتداء على المسن وزوجته.

التنمر والاعتداء على مسن وإلقائه في القمامة

يذكر أن هذا الحادث، ليس الأول من نوعه، إذ هزت واقعة سابقة الرأي العام على «فيس بوك» وغضب رواده، بعد تداول مقطع فيديو يظهر رجل مسن بدى أنه يعاني من مرض نفسي، والتف حوله عدد من الشباب وبدأوا في السخرية منه والتنمر عليه، قبل أن يقترب منه أحد المتهمين ويقوم بدفعه في أحد المصارف المائية، التي كان يقف العجوز على حافتها، ليسقط المجني عليه وسط أكوام القمامة، وانطلقت عقب ذلك أصوات الضحكات من المتهمين، وعندما حاول ضحية الاعتداء والتنمر النهوض من أجل الخروج من المصرف قام المتهمون الثلاثة، بإلقاء القمامة عليه ليعيقوا حركته ويمنعوه من الخروج.