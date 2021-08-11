تفاصيل اعتداء 12 شخصا على موظف داخل منزله في الشرقية

شهدت قرية «أكياد القبلية»، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية حادثا مأساويا، مساء أمس، حيث اقتحم عدة أشخاص منزل موظف واعتدوا عليه بالضرب بطريقة وحشية أمام طفلته، ما أدى لإصابته بإصابات خطيرة دخل على إثرها في غيبوبة.

تفاصيل الاعتداء على موظف بالضرب داحل منزله بالشرقية

وروى «أحمد موسى»، شقيق المجني عليه «أيمن»، 31 عاما، موظف، تفاصيل الواقعة لـ«الوطن»، قائلا: «الأحداث بدأت صباح أمس حيث تعدى أحد أطراف العائلة المعتدية على شقيقي بالسب»، موضحا أن منزل جيرانهم «المعتدين»، يقع على بعد 200 متر من منزلهم وأثناء مرور والدتهما، 60 عامًا، بالقرب من منزل جيرانهم كان أحدهم يتشاجر مع شخص آخر بسبب أولوية المرور وعندما تدخلت والدتهما لمحاولة تهدئة الموقف قام جارهم بتوجيه السباب والشتائم لها ما جعل شقيقه المصاب يتدخل للدفاع عن والدته.

اقتحام المنزل والاعتداء على الموظف أمام ابنته

وأشار إلى أن جيرانهم اقتحموا مخبز يعمل به شقيقه المجني عليه، وقاموا بإتلاف الدقيق وتعدوا على العاملين في المخبز بالضرب، مضيفا أن عدد من الأهالي ورئيس الوحدة المحلية تدخلوا وعقدوا جلسة مصغرة بحضور الطرفين وتم الاتفاق على عقد جلسة عرفية لبيان المخطئ وإعطاء كل ذي حق حقه وفقا لما سيحكم به القضاة العرفيين.

ولفت إلى أنهم فوجئوا بقيام نحو 12 شخصا يستقلون سيارة «ربع نقل»، ويحملون أسلحة بيضاء وشوم باقتحام منزل شقيقه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي أمام طفلته التي لم يتخط عمرها سنتين.

إصابة الموظف بإصابات خطيرة

وأوضح أن شقيقه أصيب بنزيف في المخ وقطع في أوتار الذراع الأيمن وكسر وجرح قطعي «8 غرز»، وكدمات وسحجات وكسور، بالإضافة إلى دخوله في غيبوبة لم يفيق منها حتى الآن، لافتا إلى أنه يخضع حاليا للعلاج داخل مستشفى في فاقوس.

وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على 6 متهمين «محمد.ع.ع»، و«عمر.م.ع»، و«محمود.م.ع»، و«محمد.ر.ع»، و«عبدالقادر.م.ي»، و«محمود.م.ي»، و«محمد.ج.ع»، فيما لا يزال آخرين هاربين .

يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا خلاله رصد مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي التقطته كاميرا مراقبة وثقت ظهور عدة أشخاص قاموا بإيقاف سيارة كانوا يستقلونها أمام منزل أحد الاهالي بمركز فاقوس واقتحموا المنزل وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب .

إجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن #الشرقية من ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد (6) شومة والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

فيديو الواقعة

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1986408871536985