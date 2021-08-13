تفاصيل 6 دقائق صادمة في اعتداء شاب على «طفلة البامبرز» بالهرم: فضول

6 دقائق صادمة سجلتها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، في واقعة الاعتداء على طفلة البامبرز البالغة من العمر 4 أشهر، على يد شاب عشريني داخل عقار في الهرم، وبينت تحريات المباحث أن الجريمة حدثت على سلالم العقار في مدة لا تزيد على 6 دقائق، حيث استغل المتهم حمله للرضيعة والنزول بها من أعلى سطح العقار إلى الطابق الأرضي لتسليمها لوالدتها، واستمر المتهم في الاعتداء على الطفلة حتى دخلت في حالة بكاء هستيري فخشي أن يتم افتضاحه فأسرع بها نحو والدتها.

لقاء قبل الجريمة بـ30 دقيقة

تحريات المباحث أفادت أن الشاب المعتدي على طفلة البامبرز تقابل مع والدها قبل الجريمة النكراء بقرابة 30 دقيقة، بحكم أنهما يسكنان في منطقة واحدة، فوالد الطفلة يتولى حراسة أحد العقارات في الهرم، بينما الشاب المتهم يسكن في منطقة قريبة من محل عمل والد الطفلة، وأنهما اعتادا على التقابل بحكم أنهما صديقان، وخلال وجود والد الطفلة أعلى سطح العقار الذي يتولى حراسته من أجل تنظيفه كان صديقه يجلس بجانبه يتبادلان الحديث كالمعتاد، بينما كانت تجلس والدة الطفلة بجانب زوجها تعاونه في إنهاء بعض المهام، وفجأة سمعت صوتًا ينادي عليها فنزلت لتلبية النداء وتركت طفلتها بجانب والدها.

بكاء طفلة البامبرز

بكاء طفلة البامبرز البالغة من العمر 4 أشهر لم يتوقف، ما دفع والدها ليقول لصديقه: «معلش نزل البنت دي إلى أمها عشان أنت شايف إيديا كلها تراب»، فحمل الشاب الطفلة وأثناء نزوله على سلالم العقار الخالية من أي حركة للسكان وقف الشاب اعتدى على الطفلة، وبين تقرير الطب الشرعي أن الاعتداء حدث بأحد أصابع اليد حتى تعرضت الطفلة إلى نزيف، وأمام محاولات إسكاتها الفاشلة من الأم استمرت الطفلة في البكاء حتى أسرع والداها في الذهاب بها إلى مستشفى الهرم لتنكشف الجريمة المروعة.

رواية المتهم: حب فضول

قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بعد أن برر جريمته بأقوال واهية، «كانت ساعة شيطان مش عارف أنا ليه عملت كده، كان حب فضول»، كما استمعت النيابة العامة لأقوال والدي الطفلة اللذين شرحا تفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق، وأنهما لم يصدقا حتى الآن تلك الفعلة الآثمة التي حدثت من شاب كان يتقرب من والد الطفلة بحكم الجيرة حتى نشأت بينهما علاقة صداقة.